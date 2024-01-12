Кабмін затвердив порядок направлення військових для огляду на стан сп'яніння

Кабінет міністрів України затвердив порядок направлення військовослужбовців та військовозобов'язаних під час проходження зборів для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука .

Народний депутат зазначив, що затвердження урядом відбулося відповідно до частини 7 статті 266-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, Кабмін погодив порядок направлення для відповідного огляду:

військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів,

а також військовослужбовців ЗСУ.

Мельничук уточнив, що йдеться про огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, та проведення такого огляду.

Про що йдеться

Як пояснюють на сайті Верховної Ради, згідно зі статтею 266-1 військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також військовослужбовці ЗСУ, щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відповідному огляду.

Огляд проводиться посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку у ЗСУ або командиром (начальником) військової частини (установи, організації, підприємства, закладу, підрозділу), іншого утвореного відповідно до законів України військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення, з використанням спеціальних технічних засобів та тестів.

"У разі незгоди... на проведення огляду... або у разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров'я. Перелік закладів... затверджується управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду... в інших закладах забороняється", - йдеться в документі.

Складення висновків у закладі охорони здоров’я за результатами огляду проводиться у присутності посадової особи, уповноваженої на те начальником органу управління Військової служби правопорядку у ЗСУ або командиром (начальником) військової частини (установи, організації, підприємства, закладу, підрозділу), іншого утвореного відповідно до законів України військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення.

Під час проведення огляду з використанням спеціальних технічних засобів та тестів уповноважена посадова особа "застосовує спеціальні технічні засоби відеозапису, а в разі їх відсутності або неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. У випадку застосування спеціальних технічних засобів відеозапису матеріали відеозапису обов'язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення".