ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин выделит более 26 млн гривен для выплаты семьям погибших в АТО

Новости » Общество     01.04.2020 - 13:34
Кабмин выделит более 26 млн гривен для выплаты семьям погибших в АТО
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также правительство перечислило размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве

Кабинет министров одобрил выплату разовой денежной помощи на общую сумму 26,5 млн гривен членам семей лиц, погибших в АТО, и людям, которые получили инвалидность во время участия в указанной операции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram премьер-министра Денис Шмыгаля.

В частности, Кабмин поддержал предложение Министерства ветеранов.

"Кабмин поддержал предложение выделить Минветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи членам семей лиц, погибших в АТО, и людям, стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции", - написал глава правительства.

Кроме того, КМУ перечислил размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Выполнение этой нормы предусмотрено законодательством. Так, правительство приняло решение установить коэффициент пересчета с 1 марта 2020 года в размере 1,11.

Напомним, осенью 2019 года Кабинет министров Украины выделил 200 млн гривен на приобретение жилья для ветеранов АТО и переселенцев.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль анонсировал, что Кабмин завтра может собраться на внеочередное заседание.

Пенсионеры старше 80 лет получат по 500 гривен Кабмин разработал протокол похорон умерших от коронавируса
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис ШмыгальНовости АТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь