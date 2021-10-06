Кабмин урегулировал прохождение детектора лжи для работы в ГБР: что изменилось
Кабинет министров Украины урегулировал прохождение детектора лжи для работы в Государственном бюро расследований. Теперь конкурсная комиссия сможет запрашивать результаты исследования на полиграфе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.
Сообщается, что принятыми изменениями уточняется содержание отдельных норм порядка, в частности, предоставляется возможность проведения психофизиологического исследования кандидатов на должности в ГБР по инициативе конкурсных комиссий.
"Это позволит конкурсным комиссиям инициировать проведение психофизиологического исследования, а также использовать результаты при проведении собеседования как информации вероятного характера, которая способствует оценке кандидатов на должности в Государственном бюро расследований", - говорится в пояснительной записке.
Фото: изменения в порядке прохождения полиграфа