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Кабмин урегулировал прохождение детектора лжи для работы в ГБР: что изменилось

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Киев, Среда 06 октября 2021 14:13
Кабмин урегулировал прохождение детектора лжи для работы в ГБР: что изменилось Фото: для работы в ГБР нужно пройти полиграф (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины урегулировал прохождение детектора лжи для работы в Государственном бюро расследований. Теперь конкурсная комиссия сможет запрашивать результаты исследования на полиграфе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Сообщается, что принятыми изменениями уточняется содержание отдельных норм порядка, в частности, предоставляется возможность проведения психофизиологического исследования кандидатов на должности в ГБР по инициативе конкурсных комиссий.

"Это позволит конкурсным комиссиям инициировать проведение психофизиологического исследования, а также использовать результаты при проведении собеседования как информации вероятного характера, которая способствует оценке кандидатов на должности в Государственном бюро расследований", - говорится в пояснительной записке.

Фото: изменения в порядке прохождения полиграфа

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Кабинет Министров Украины ГБР
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