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Кабмин создал Украинский ветеранский фонд: что он предлагает

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Киев, Среда 14 июля 2021 13:54
Кабмин создал Украинский ветеранский фонд: что он предлагает Фото: Кабмин создал Украинский ветеранский фонд (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров принял решение согласно которому в стране будет создан Украинский ветеранский фонд. Он должен заработать с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, такое решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса.

"Фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности",- написал он.

Напомним, сегодня правительство приняло постановление о повышении пенсий военным и полицейским.

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