Кабмин создал Украинский ветеранский фонд: что он предлагает

Кабинет министров принял решение согласно которому в стране будет создан Украинский ветеранский фонд. Он должен заработать с 2022 года.

По его словам, такое решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса.

"Фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности",- написал он.