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Кабмин скоро закончит подготовку законопроекта о множественном гражданстве, - Енин

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 09:51
Кабмин скоро закончит подготовку законопроекта о множественном гражданстве, - Енин Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Кабмин скоро закончит подготовку законопроекта о множественном гражданстве. Сегодня продолжается экспертиза этого документа в Минюсте.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

По его словам, речь идет о том, чтобы позволить тем этническим украинцам, которые имеют паспорта других государств, в частности государств-членов НАТО и Европейского союза, не отказываясь от их гражданства, обрести право получить украинское гражданство по территориальному происхождению.

"Речь идет о более активном их вовлечении и в плане бизнес-процессов и культурной дипломатии, и в политических процессах, которые происходят в Украине. Мы не должны оставлять в стороне абсолютно естественное желание этих людей быть частью Украины", - сообщил Енин.

Однако, есть проблема. Украина сталкивается с агрессией со стороны Российской Федерации и видит недружественную политику со стороны других отдельных соседей, и определенные меры безопасности также должны быть внедрены.

"Я уверен, что уже в ближайшее время мы увидим завершение подготовительных процессов на уровне правительства Украины. В дальнейшем это дело будет за парламентом, и мы, безусловно, будем активно продвигать этот законопроект", - заявил он.

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Министерство внутренних дел Украины
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