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Кабмін спрямував 150 млн гривень на закупівлю зброї та техніки для ГУР

Київ, П'ятниця 29 листопада 2024 18:23
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Кабмін спрямував 150 млн гривень на закупівлю зброї та техніки для ГУР Ілюстративне фото: ГУР отримає техніку та зброю на 150 млн гривень (militarist.ua)
Автор: Іван Носальський

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить закупити зброю та техніку для Головного управління розвідки Міноборони України на 150 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 150 млн грн, отриманих держпідприємством "Український інститут інтелектуальної власності" за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони", - зазначили у Мінекономіки.

У відомстві нагадали, що ще у вересні Рада дозволила використати кошти, які не витратив "Український інститут інтелектуальної власності".

Відповідно до рішення уряду, кошти мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.

Оборонний бюджет на 2025 рік

Нагадаємо, у президент України Володимир Зеленський учора, 28 листопада, підписав закон про держбюджет на 2025 рік.

Зокрема, документ передбачає, що на фінансування Сил безпеки та оборонне виробництво буде виділено 2,23 трлн гривень.

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