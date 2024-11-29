Кабмін спрямував 150 млн гривень на закупівлю зброї та техніки для ГУР
Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить закупити зброю та техніку для Головного управління розвідки Міноборони України на 150 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
"Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 150 млн грн, отриманих держпідприємством "Український інститут інтелектуальної власності" за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони", - зазначили у Мінекономіки.
У відомстві нагадали, що ще у вересні Рада дозволила використати кошти, які не витратив "Український інститут інтелектуальної власності".
Відповідно до рішення уряду, кошти мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.
Оборонний бюджет на 2025 рік
Нагадаємо, у президент України Володимир Зеленський учора, 28 листопада, підписав закон про держбюджет на 2025 рік.
Зокрема, документ передбачає, що на фінансування Сил безпеки та оборонне виробництво буде виділено 2,23 трлн гривень.
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