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Как Кабмин готовится к "желтой зоне". Новые правила, проверки и поиск подделок COVID-сертификатов

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 14:25
Как Кабмин готовится к "желтой зоне". Новые правила, проверки и поиск подделок COVID-сертификатов Фото: как Кабмин готовится к "желтой зоне" карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские власти готовятся к усилению карантина в стране. Под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось селекторное совещание по предотвращению распространения болезни COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях, сообщили во время этого совещания.

Новые правила карантина

Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности могут не распространять на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты, предложили в Минздраве.

Такой сертификат удостоверяет:

  • вакцинацию,
  • действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест,
  • или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Проверки

Правоохранители возобновили проверки на соблюдение карантинных правил.

На прошлой неделе проверены 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлены 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесены почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.

Поиск подделок COVID-сертификатов

Правоохранители активизируют проверки относительно возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции.

В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия.

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