Как Кабмин готовится к "желтой зоне". Новые правила, проверки и поиск подделок COVID-сертификатов
Украинские власти готовятся к усилению карантина в стране. Под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось селекторное совещание по предотвращению распространения болезни COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях, сообщили во время этого совещания.
Новые правила карантина
Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности могут не распространять на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты, предложили в Минздраве.
Такой сертификат удостоверяет:
- вакцинацию,
- действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест,
- или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.
Проверки
Правоохранители возобновили проверки на соблюдение карантинных правил.
На прошлой неделе проверены 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлены 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесены почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.
Поиск подделок COVID-сертификатов
Правоохранители активизируют проверки относительно возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции.
В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия.