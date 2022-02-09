ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин должен принять антикризисные меры, чтобы не допустить дефицита дизтоплива, - Палатный

Новина українською →
Киев, Среда 09 февраля 2022 14:55
Кабмин должен принять антикризисные меры, чтобы не допустить дефицита дизтоплива, - Палатный Фото: глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталия Гурковская

Власти должны немедленно принять меры, чтобы ликвидировать дефицит дизельного топлива и не допустить новой волны энергетического кризиса. Перечень необходимых мер содержится в экономическом плане действий "УДАРа Виталия Кличко".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артура Палатного в Facebook.

"Из-за зависимости от России и Беларуси и отсутствия диверсификации поставок дизтоплива под угрозой - не только начало весенних полевых работ и железнодорожные перевозки, но и обороноспособность Украины. Власть должна немедленно принять меры, чтобы ликвидировать дефицит стратегически важного топлива и не допустить очередной волны энергетического кризиса", - заявил Палатный.

Он напомнил, что дизельное топливо используют в большом количестве Вооруженные Силы Украины, "Укрзализныця", сельхозпроизводители и другие отрасли.

"Во время обострения ситуации на границах с Россией бесперебойные поставки горючего для ВСУ - вопрос национальной безопасности. Поэтому, без преувеличения, это стратегически важный продукт для Украины. И одна из очень уязвимых болевых точек для Украины", - отметил Артур Палатный.

Он подчеркнул, что "УДАР Виталия Кличко" разработал экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", в котором сформулировал первоочередные шаги.

"Нужно срочно создать запас дизеля на 45 дней. А резерв горючего в Госрезерве должен быть такого объема, чтобы компенсировать возможные дефициты горючего минимум 2 месяца. Также нужно немедленно диверсифицировать импорт топлива, провести закупки дополнительных объемов у западных государств. В кратчайшие сроки нужно возобновить работу украинских нефтеперерабатывающих заводов - Одесского, Дрогобычского и Надворнянского НПЗ, которые сейчас находятся в собственности государства и не работают", - подчеркнул Палатный.

Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артур Палатный
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси