Яка західна артилерія себе найкраще показала у війні: що кажуть у ЗСУ
У Збройних силах України розповіли, яка артилерія себе найкраще показала на фронті. Йдеться про західні гармати.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник Командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ Сергій Мусієнко.
"Ми використовували різні причіпні гармати, серед них 155мм М777А2 показала себе найбільш ефективною та ремонтопридатною. І за своїми характеристиками, і за якостями, які має ця гармата. І за умовами застосування вона виявилась найбільш придатна для сучасного ведення бойових дій", - розповів він.
При цьому, як зазначив військовий, в жодному разі не можна сказати, що нам потрібні тільки причіпні гармати чи тільки самохідні.
"Адже для різних напрямків у нас різні способи застосування гармат", - додав Мусієнко.
Що відомо про гаубицю М777
M777 - буксирована гаубиця калібру 155 мм. Використовується сухопутними військами США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії і України. Перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані.
Навесні 1987 року підрозділ озброєнь Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) розробив ескізний проект надлегкої польової гаубиці UFH. У вересні 1987 року армія США санкціонувала будівництво двох прототипів для випробувань. Оскільки федеральний закон забороняє армії США закуповувати зброю іноземного виробництва, Vickers об'єдналася з Textron для створення цієї зброї в США. Побудовані прототипи, що отримали назву LW155, були доставлені до США для випробувань та оцінки наприкінці 1989 року. У 1997 році армія США офіційно позначила LW155 як XM777.
У листопаді 2002 року Міністерство оборони США уклало з BAE контракт на 135 мільйонів доларів на початок етапу низькопродуктивного початкового виробництва (LRIP) XM777 і офіційно класифікувало гаубицю як M777. Контракт LRIP був на 94 гаубиці, перша з яких була готова у лютому 2003 року. Зрештою, незважаючи на федеральний закон, 30% деталей M777 (підвіска, ходова частина і верхня колиска) були виготовлені на заводі BAE у Великій Британії.
У липні 2007 року розпочалося виробництво модифікації M777A2. У гаубиць M777A2 було оновлено програмне забезпечення для забезпечення можливості застосування снарядів Excalibur.
Використання гаубиць M777 на фронті
У травні минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Україні хочуть відкрити завод виробника танків Challenger та гаубиць М777. Саме за тиждень до цього США прийняли рішення відправити в Україну нову партію гаубиць M777.
Ще у серпні 2023 року у Міноборони України повідомляли, що українські військові активно застосовують гаубицю M777 у війні проти російських окупантів. Вона за параметрами краща за радянські системи, при цьому проста в роботі.
У лютому 2024 року стало відомо і те, що ЗСУ відновлюють гаубиці М777 в Україні.
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