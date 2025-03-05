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Яка українська зброя цікава Європі: відповідь Єврокомісії

Україна, Середа 05 березня 2025 08:35
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Яка українська зброя цікава Європі: відповідь Єврокомісії Фото: Зброя України потрібна в Європі (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Олександр Білоус

Сили оборони України мають найбільший у Європі досвід роботи із новітніми оборонними технологіями в усіх аспектах бойових дій. Це визнають на найвищому рівні у Євросоюзі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Арсенал Європи. Чи може Україна знайти заміну американській зброї і як допоможе ЄС".

Як зазначається у відповіді Єврокомісії на запит РБК-Україна, українська оборонна промисловість продемонструвала надзвичайні можливості адаптації до нових потреб. Це особливо очевидно в сферах безпілотних систем, включаючи повітряні, наземні та морські дрони.

"Наприклад, кількість БПЛА, наземних та надводних дронів, що виробляються та використовуються щороку в Україні, ймовірно, вища, ніж у всьому ЄС разом узятих, що дає їм величезний досвід масового ефекту", - йдеться у відповіді.

Крім того, засоби радіоелектронної боротьби, що підтримують безпілотні системи та заходи протидії їм, особливо БПЛА, створюють надзвичайно цінну комбінацію знань для будь-яких збройних сил.

Як зазначають у Єврокомісії, це унікальний досвід, який набуває український ОПК. "ЄС подбає про те, щоб українська промисловість могла спиратися на їхній досвід і стане повноправним учасником європейської промислової бази в цій галузі", - повідомили у Єврокомісії.

Українська зброя

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна побудувала новий ОПК, який на сьогодні має спроможності, які зросли в 35 разів до 35 млрд доларів на рік.

За його словами, за два роки виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів у 5 разів, протитанкової зброї у 2 рази, боєприпасів у 2,5 разів.

Шмигаль повідомив, що зараз Україна виробляє близько третини від необхідної зброї, а мета - 50% щонайменше.

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