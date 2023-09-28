Яка сума потрібна для відновлення української енергетики: відповідь "Укренерго"

Енергетика України, яка постраждала від російських обстрілів, все ще потребує відновлення. Щоб повністю відновити українську енергосистему, потрібно ще кілька сотень мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, "Укренерго" залучило понад мільярд доларів від західних партнерів на відновлення енергетики України.

"Більшу частину своїх потреб ми вже профінансували, думаю, що ще декілька сот мільйонів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об’єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі", - пояснив він.

Кудрицький наголосив, що ця сума не включає інвестицій, які потрібні будуть після звільнення всіх українських територій, включаючи Донбас та Крим. Він не виключає, що, втікаючи з захоплених територій, ворог може пошкодити енергетичні об'єкти.

"Зараз важко спрогнозувати, скільки ще ресурсу знадобиться для того, щоб відновити нормальні схеми електропостачання на деокупованих територіях України, включаючи Крим", - наголосив чиновник.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. При цьому нещодавно росіяни вперше за півроку атакувати енергосистему України. Були невеликі відключення у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях.

Раніше в "Укренерго" розповіли, чи готова енергосистема України до повторення сценарію минулої зими.

Більше про енергетику та підготовку до зими - читайте в інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.