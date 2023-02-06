Як зростатимуть ціни в Україні у 2023 році: прогноз Мінекономіки

У 2023 році не варто очікувати уповільнення зростання споживчих цін. Інфляція в Україні буде співставною з минулорічною, коли вона сягнула 26,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції Мінекономіки за 2022 рік.

"Варто очікувати, що на початку 2023 року в разі відсутності нових потужних викликів, від яких не гарантована країна під час повномасштабної війни, загальна динаміка внутрішніх цін залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання", - зазначається в огляді.

За прогнозом Мінекономіки, у подальшому за збереження надвисокого рівня витрат на війну та забезпечення соціальних умов, потребуватиме відповідного рівня забезпечення коштами. Крім того, наслідки атак ворога на енергетичну інфраструктуру, що відбувалися впродовж останніх місяців, та посилення заміщення коштовним імпортом певних втрат пропозиції товарів на внутрішньому ринку (внаслідок руйнації виробництва та логістики), унеможливлюватимуть зниження цін (крім, можливо, сезонних влітку).

"Натомість, вірогідно, прискорене зростання цін, ризик якого зберігатиметься, увесь час, поки триває повномасштабна війна, стримуватиметься внаслідок подальшої успішної адаптації економіки та населення до умов війни, що триває. Відтак інфляція 2023 року, ймовірно, буде співставною за темпами із минулорічною", - йдеться в огляді.