Як знайти аптеку, яка відпускає доступні ліки: роз'яснення НСЗУ
В Україні програма "Доступні ліки" працює для того, щоб у людей з хронічними захворюваннями був безперебійний доступ до життєво необхідних ліків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Як зазначають у НСЗУ, наразі програма включає ліки проти серцево-судинних захворювань, діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, знеболювальні для паліативних пацієнтів, хвороби Паркінсона, а також імуносупресивні препарати.
Ці ліки можна отримати безоплатно або з частковою доплатою у аптеках із договором із НСЗУ.
Є різні способи знайти аптеку, яка має договір із НСЗУ:
Контакт-центр НСЗУ
Зателефонуйте за номером 16-77. Оператор підкаже адресу та контакти найближчої до вас аптеки із договором за потрібним вам напрямом.
Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом
На сайті НСЗУ є аналітична панель "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом". На дашборді можна самостійно переглянути актуальну інформацію про аптеки-учасниці програми "Доступні ліки" по всій Україні: адреси, телефони і напрями програми реімбурсації, за якими можна погасити е-рецепт на "Доступні ліки". Достатньо обрати у фільтрах пошуку ваше місто, напрям програми реімбурсації і на карті залишиться інформація, яка відповідає обраним критеріям.
Чат-бот "Спитай Гриця"
Ліки Контроль розробила зручний чат-бот "Спитай Гриця", який допомагає швидко знайти інформацію про препарати, що покриваються реімбурсацією, та аптеки, де їх можна отримати.
Чатбот доступний у:
- Viber
- Telegram @SpytaiGrytsia_bot.
Окрім цього аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна впізнати за наліпкою на вході "Тут є "Доступні ліки" або "Тут є "Доступні ліки" + інсуліни". У НСЗУ нагадують, що отримати ліки за Програмою реімбурсації можна за електронним рецептом від лікаря.
Раніше РБК-Україна писало про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.
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