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Як завозити гуманітарну допомогу з-за кордону: головні правила

Україна, Неділя 10 грудня 2023 05:05
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Як завозити гуманітарну допомогу з-за кордону: головні правила Фото: українцям пояснили нові правила ввозу гуманітарки з-за кордону (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Правила ввозу гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону змінилися. Кабмін оновив форму митної декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики у Telegram.

Завозити гуманітарну допомогу в Україну можуть отримувачі - юридичні особи, зареєстровані в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

Зареєструватися можна онлайн за допомогою за допомогою кваліфікованого електронного підпису на сайті Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Детальну інструкцію з користування системою можна завантажити тут.

Також з 1 грудня, окрім можливості потрапити в Реєстр та офіційно мати статус отримувача, з'явилась можливість використовувати цифровий механізм для ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Отримувач може формувати дані про вантаж, митну декларацію, подавати звіт.

Зазначається, що до 1 квітня наступного року лишається можливість завезти гуманітарку за паперовою декларацією. Її потрібно подавати безпосередньо під час митного оформлення.

Мінсоцполітики наголошує, що форма митної декларації оновлена. У ній обов'язково має бути вказаний номер отримувача гуманітарної допомоги (чотири цифри, які отримуєте після реєстрації через Автоматизовану систему). Завантажити форму декларації можна за посиланням.

"Незалежно від обраного способу завезення гуманітарки, до 31 березня наступного року всі отримувачі повинні будуть подати звіт у систему про цільове використання гуманітарної допомоги, яку завезли з 1 грудня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують. Отримати можна не тільки продуктові набори, а й допомогу для дітей.

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