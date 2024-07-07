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Як захистити себе від кишенькових злодіїв: поради від поліції

Неділя 07 липня 2024 04:23
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Як захистити себе від кишенькових злодіїв: поради від поліції Ілюстративне фото: українцям нагадали, як уберегти себе від кишенькових злодіїв (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Досить часто українці стають жертвами кишенькових крадіїв.

Про те, як уберегти себе від небезпеки розповідає РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Для того, щоб захиститися від кишенькових злодіїв, пропонуємо вам наступні поради:

  • носіть сумку тільки попереду і в застебнутому вигляді;
  • не демонструйте незнайомим людям наявні у вас кошти, дорогі телефони та інші гаджети;
  • сидячи в кафе, не залишайте гаманець або інші цінні речі в кишенях одягу, навіть якщо вона висить на спинці вашого стільця;
  • перебуваючи біля каси самообслуговування, не залишайте особисті речі в кошиках і візках для покупок;

Правоохоронці радять не втрачати з поля зору особисті речі. Адже трапляються ситуації, коли роблять підміну ваших сумок, портфелів, портмоне на власні. Також варто звертати увагу на осіб, що оточують вас. Якщо одна й та сама людина неодноразово зустрічається вам, придивляється до ваших речей або іншим чином викликає підозру, намагайтесь триматися від нього подалі.

"У разі, якщо ви стали жертвою кишенькової крадіжки, негайно повідомте про те, що трапилося в поліцію. Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів знайти злодія і повернути ваші цінності", - кажуть у поліції.

Раніше РБК-Україна пояснювало, що шахраї розсилають українцям повідомлення нібито від українських банків.

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