Як впоратися з втомою після безсонних ночей через атаки РФ: поради МОЗ

Повітряні тривоги та нічні обстріли додали українцям безсонних ночей. Громадянам пояснили, що робити, аби впоратися з втомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Поради українцям, як перебороти втому

Білкова їжа

Зазначається, що фізіологічною реакцією на брак сну є бажання солодкого. Але солоденьке не додасть бадьорості, а тільки посилить сонливість. Білкова їжа, навпаки, активує нейрони, що утворюють орексин - білкові молекули, які сприяють бадьорості.

Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.

Кава

Після ночі без сну дуже хочеться швидше прийти до тями. Одна-дві чашки кави, дійсно, додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.

Денний сон

Фахівці радять подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше. Інакше після пробудження почуватиметесь сонними і розбитими. Найкращий час для денного сну - між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави.

Прогулянка на свіжому повітрі

Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день - час бадьорості та активності, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. МОЗ радить після безсонних ночей не проводити інтенсивні тренування.

Поблажливість до себе

Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними.

Масована атака на Київ

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші сили протиповітряної оборони збили 74 безпілотники. Головною ціллю росіян був Київ. Сьогоднішня атака "шахедів" на столицю України була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.