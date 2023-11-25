Як впоратися з втомою після безсонних ночей через атаки РФ: поради МОЗ
Повітряні тривоги та нічні обстріли додали українцям безсонних ночей. Громадянам пояснили, що робити, аби впоратися з втомою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
Поради українцям, як перебороти втому
- Білкова їжа
Зазначається, що фізіологічною реакцією на брак сну є бажання солодкого. Але солоденьке не додасть бадьорості, а тільки посилить сонливість. Білкова їжа, навпаки, активує нейрони, що утворюють орексин - білкові молекули, які сприяють бадьорості.
Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.
- Кава
Після ночі без сну дуже хочеться швидше прийти до тями. Одна-дві чашки кави, дійсно, додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.
- Денний сон
Фахівці радять подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше. Інакше після пробудження почуватиметесь сонними і розбитими. Найкращий час для денного сну - між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави.
- Прогулянка на свіжому повітрі
Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день - час бадьорості та активності, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. МОЗ радить після безсонних ночей не проводити інтенсивні тренування.
- Поблажливість до себе
Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними.
Масована атака на Київ
Цієї ночі окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші сили протиповітряної оборони збили 74 безпілотники. Головною ціллю росіян був Київ. Сьогоднішня атака "шахедів" на столицю України була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.
У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина.
Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.
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