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Як впоратися з втомою після безсонних ночей через атаки РФ: поради МОЗ

Україна, Субота 25 листопада 2023 14:39
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Як впоратися з втомою після безсонних ночей через атаки РФ: поради МОЗ Фото: МОЗ дало поради українцям, як впориатися з втомою (freepik_com)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряні тривоги та нічні обстріли додали українцям безсонних ночей. Громадянам пояснили, що робити, аби впоратися з втомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Поради українцям, як перебороти втому

  • Білкова їжа

Зазначається, що фізіологічною реакцією на брак сну є бажання солодкого. Але солоденьке не додасть бадьорості, а тільки посилить сонливість. Білкова їжа, навпаки, активує нейрони, що утворюють орексин - білкові молекули, які сприяють бадьорості.

Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.

  • Кава

Після ночі без сну дуже хочеться швидше прийти до тями. Одна-дві чашки кави, дійсно, додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.

  • Денний сон

Фахівці радять подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше. Інакше після пробудження почуватиметесь сонними і розбитими. Найкращий час для денного сну - між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави.

  • Прогулянка на свіжому повітрі

Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день - час бадьорості та активності, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. МОЗ радить після безсонних ночей не проводити інтенсивні тренування.

  • Поблажливість до себе

Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними.

Масована атака на Київ

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші сили протиповітряної оборони збили 74 безпілотники. Головною ціллю росіян був Київ. Сьогоднішня атака "шахедів" на столицю України була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

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