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Як вимикатимуть світло 27 червня: в "Укренерго" відповіли

Середа 26 червня 2024 17:40
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Як вимикатимуть світло 27 червня: в "Укренерго" відповіли Ілюстративне фото: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 27 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 26 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"За вказівкою "Укренерго", 27 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - зазначається у повідомленні.

Обсяги обмежень з 17:00 до 23:00 буде більшими через наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.

У випадку, якщо будуть зміни у відключеннях "Укренерго" буде повідомляти окремо.

Відключення світла в Україні

Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це в країні запроваджуються графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки вводяться у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.

Раніше ми розповідали про те, що у Києві 24 червня світло за графіками у середньому відключали майже на 10 годин. Було задіяно формат справедливих відключень.

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Укренерго Блекаут Графік відключення світла
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