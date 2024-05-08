Як цивільні можуть допомогти військовим у війні проти РФ: відповідь Сил оборони
Цивільні українці, особливо ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, можуть допомагати Силам оборони. Вони можуть повідомляти про місце розташування росіян та їх техніку.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".
"Ви живете на тимчасово окупованих територіях України чи маєте рідних, знайомих? Уважно прочитайте допис і пошерте його. Бо саме ви можете забезпечувати Сили оборони інформацією про ворога, як розвідка", - сказано у повідомленні.
Ви можете надіслати координати, фото та опис ворожої техніки в чатбот "єВорог".
Як поясниил в Силах оборони, можна надсилати повідомлення про:
- ракетні комплекси С-300 та Іскандер;
- системи зв’язку;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- бензовози;
- скупчення техніки;
- переміщення колон техніки;
- транспортування техніки залізницею;
- склади з боєприпасами;
- позиції артилерії;
- безпілотники.
Водночас, українцям радять бути уважними та переходити в чат-бот "єВорог" тільки з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot
Також необхідно бути обачними, та надсилати інформацію тільки тоді, коли впевнені у власній безпеці. Після цього необхідно видаляти кадри окупантів та листування з чатботом, а також не обговорювати по телефону переміщення техніки росіян.
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