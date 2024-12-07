Як протидіяти ейджизму на роботі: у центрі зайнятості дали рекомендації

Ейджизм в Україні заборонений на законодавчому рівні, а з 2022 року до закону додалася норма , яка дозволяє штрафувати роботодавців за порушення цих правил. Однак українці досі заявляють про те, що зіштовхуються із дискримінацією за віком на роботі.

Як боротися з проявами ейджизму на роботі РБК-Україна розповідає із посиланням на Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці .

У Держпраці наголошують, що ейджизм в Україні заборонений, а українці мають знати свої права та відстоювати їх. Зокрема, якщо у роботодавця виникають питання до віку, йому потрібно нагадати, що він порушує законодавство.

Якщо вам відмовили в роботі через вік, ситуації варто надати розголосу. Про це можна розказати у соцмережах, на профільних сайтах або форумах. Також варто вказати назву компанії та ім’я людини, з якою ви спілкувалися.

Поскаржитися на ейджизм також можна, подавши письмове звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до регіональних омбудсменів.