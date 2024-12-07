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Як протидіяти ейджизму на роботі: у центрі зайнятості дали рекомендації

Україна, Київ, Субота 07 грудня 2024 10:25
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Як протидіяти ейджизму на роботі: у центрі зайнятості дали рекомендації Фото: Ейджизм на роботі (pexels.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ейджизм в Україні заборонений на законодавчому рівні, а з 2022 року до закону додалася норма, яка дозволяє штрафувати роботодавців за порушення цих правил. Однак українці досі заявляють про те, що зіштовхуються із дискримінацією за віком на роботі.

Як боротися з проявами ейджизму на роботі РБК-Україна розповідає із посиланням на Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

У Держпраці наголошують, що ейджизм в Україні заборонений, а українці мають знати свої права та відстоювати їх. Зокрема, якщо у роботодавця виникають питання до віку, йому потрібно нагадати, що він порушує законодавство.

Якщо вам відмовили в роботі через вік, ситуації варто надати розголосу. Про це можна розказати у соцмережах, на профільних сайтах або форумах. Також варто вказати назву компанії та ім’я людини, з якою ви спілкувалися.

Поскаржитися на ейджизм також можна, подавши письмове звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до регіональних омбудсменів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року кількість вакансій на IT-порталі jobs.dou.ua досягла 5684, що стало новим рекордом з початку повномасштабного вторгнення. Це на 442 вакансії більше, ніж у вересні, і на 1400 більше, ніж у жовтні минулого року.

Також ми писали, що в Україні продовжує зростати кількість вакансій, причому найбільше пропозицій роботи зосереджено у великих містах. Однак через воєнну ситуацію відновлення ринку праці відбувається нерівномірно, що підвищує шанси на працевлаштування у західних та центральних регіонах країни. РБК-Україна розповідало, у яких регіонах вакансій найбільше.

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