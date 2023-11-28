Як подати заяву на компенсацію "єВідновлення", якщо знищене житло у співвласності: пояснення Шуляк

Послугу надання компенсації за знищене в результаті російської збройної агресії житло розширили на нерухомість, яка перебуває у співвласності. Віднині, кожен співвласник такого житла може подати відповідну заяву окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, співвласність не повинна бути перешкодою для отримання компенсації "єВідновлення" - якщо у квартири або приватного будинку декілька власників, вони відтепер можуть обирати - або як і раніше подавати через "Дію" одну спільну заяву на всіх, або подавати декілька окремих заяв.

У останньому випадку передбачений і окремий житловий сертифікат. Їх може бути стільки, скільки співвласників у квартири або приватного будинку.

"Після подання заяви або заяв житло обстежить комісія органу місцевого самоврядування. Якщо воно підпадає під послугу, то комісія визначить суму компенсації для кожного співвласника відповідно до його частки у власності. Відповідно, в кожного буде і свій житловий сертифікат", - наголосила нардеп.

Вона також уточнила: сертифікат можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок або обʼєднати сертифікати з іншими співвласниками, щоб разом придбати нове спільне житло.

Загалом станом на сьогодні отримано вже 6567 заяв на отримання компенсації за зруйноване житло, зазначила Шуляк.

Найбільшу кількість заяв подають мешканці Харківської і Київської областей - у сукупності мешканці цих регіонів подали 4520 заяв. Втім, невдовзі лідерами по подачі заяв можуть стати тимчасово окуповані області.

"14 листопада стартував експериментальний проект з проведення обстеження знищеного житла у Мелітополі. Житло там будуть обстежувати із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі і якщо цей досвід буде успішним, в програму будуть включатися і інші населені пункти України, які перебувають у тимчасовій окупації", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, станом на 10 листопада за програмою "єВідновлення" сформовано перші 500 житлових сертифікатів, які власники знищеного житла зможуть обміняти на нове. Йдеться про нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку, причому обирати нове житло громадяни можуть по всій території України, а не тільки там, де була розташована знищена квартира.

Скористатися житловим сертифікатом потрібно протягом 5 років з моменту отримання, причому житло, яке людина отримає за сертифікатом, протягом наступних 5 років не можна продавати.

Крім цього, можливість отримати компенсацію за знищене житло буде і у власників квартир на етапі будівництва. Зокрема, якщо у будинку зведений каркас, то для інвестора законом передбачена можливість отримати компенсацію.