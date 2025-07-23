Як Плюси в Армія+ сформували нову культуру подяки військовим

Сервіс Плюси в застосунку Армія+ об’єднує бізнес і військових у зручній, безпечній системі підтримки з вигодами у смартфоні. Що сервіс змінив для захисників та чому варто подавати свій бізнес на участь у програмі – у колонці екс-заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко для РБК-Україна.

У грудні минулого року ми почали обʼєднувати великі бізнеси з однією метою – потурбуватися про військових. Щоб вони не шукали знижок на пальне чи спорядження деінде, а мали б їх у смартфоні.

Так зʼявилася програма підтримки Плюси в застосунку Армія+. Зараз Плюси стали сервісом №1 за популярністю. Він працює вже сім місяців. За цей час ми сформували нову культуру подяки військовим. Держава підтягнула національні компанії, які хотіли подякувати нашим захисникам і захисницям своїми пропозиціями. І таких назбиралося багато.

У чому новизна нашого підходу? По-перше, ми зробили цю подяку безпечною для військових і бізнесу. Першим не треба переживати за свої дані, другим – збирати додаткові підтвердження, що людина служить. Ми створили взаємодію, захищену і зашифровану, яка спрощує процес для обох сторін.



Також ми хочемо, щоб Плюси задали планку для цієї культури подяки на високому рівні. Транслювали її, прищеплювали суспільству думку, що дякувати військовим треба не тільки у визначні дати чи професійні свята, а завжди. Бо у всіх виникало це відчуття. Коли здається, що робиш недостатньо, щоб висловити всю вдячність людині, яка пішла боронити країну.

Хочеться зробити для цих людей щось іще, крім слів та донату. І цю емоцію можна передати через допомогу знижкою або послугою. Ідея виправдала себе, бо завдяки цим крокам військові відчули, що суспільству вони не байдужі. Три мільйони разів уже скористалися пропозиціями від партнерів. Понад 270 мільйонів гривень вдалося заощадити.

Також Плюси стали доказом того, що бізнеси готові потурбуватися та виручити у необхідний момент. Ось кілька прикладів.



"Укрзалізниця" – один із наших партнерів. Вони створили можливість купити квиток на поїзд зі спецрезерву. Це дуже цінна пропозиція, бо доволі часто виникають ситуації, коли місць на потрібний рейс вже немає, а дістатися кудись терміново треба. Так спецрезерв уже врятував плани сотням військових.

Є ще один показовий приклад – рота ударних БпЛА з 112 ОБр ТРО. Вони мають банку, куди збирають гроші на різні потреби. Серед них – доставка Новою поштою. Військові користуються нею регулярно. Тільки надсилання-отримання коштує їм кілька десятків тисяч гривень на місяць. Але завдяки пропозиції партнера – доставки за 1 гривню – роті вдалося заощадити 35 000 гривень і спрямувати їх на більш важливі потреби.

В роботі над Армія+ дотримувалися принципу побудови екосистеми, в центрі якої – військовий (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Або пальне. З тих розмов, які я мала із військовими, бензин у них є однією з найбільших статей витрат. З урахуванням усіх розʼїздів, я можу уявити, скільки грошей треба, щоб машина була постійно заправлена. Тому пропозиції від мереж АЗК UKRNAFTA, WOG та ОККО неабияк виручають захисників та захисниць. Це понад 47 млн літрів пального, на якому вдалося заощадити більше 220 млн грн. Недарма пропозиції щодо пального посідають перше місце за використанням – ними скористалися 2,5 млн разів.



Тому не дивно, що пальне – у топі варіантів, коли ми питали, що саме хочуть бачити користувачі в Плюсах. До речі, це опитування також можна вважати своєрідною частиною нової культури подяки. Бо важливо не просто чути людину. Важливо чути і брати її думку до роботи. Що ми і зробили. Результати цього опитування стали для нас дороговказом, за яким ми крокували і втілювали певні чекпойнти. Наприклад, виконали прохання військових надати можливість ділитися пропозиціями із рідними.

На запитання "Яких функцій вам не вистачає в Плюсах?" 44% користувачів сказали про шеринг знижок. Це ми втілили наприкінці квітня. За цей час користувачі 46 200 разів надіслали промокоди чи QR-коди на знижку. Бо рідні військових також заслуговують на турботу та підтримку.

Плюси – це агрегатор вдячності просто у військових під рукою. На базовому рівні ми вже почали: квитки, пальне, доставка, одяг і спорядження. Нещодавно зʼявилася знижка на квитки в кіно від Multiplex, а цього тижня – пропозиція від компанії "Балістика". Далі будуть медицина, дозвілля та мобільний звʼязок. Все це планується у програмі. Необхідно максимально огорнути людей теплом і турботою: від логістики – до купівлі різних товарів і культурних розваг.

Якби п’ять років тому, коли я займалася COVID-сертифікатами, мені би сказали, що моя команда створюватиме застосунок, який розв’язуватиме питання військових – і побутові зокрема, – то я покрутила би пальцем біля скроні.

Але через війну ми опинилися тут і почали будувати екосистему, в центрі якої – військовий. Саме цього принципу ми дотримувалися в роботі над Армія+. І Плюси були одним із проєктів, які допомогли нам втілити цей принцип наочно.

Я неодноразово говорила, що ми маємо закласти міцний фундамент для тих, хто буде наступником у цифровізації військ. Започаткувати історію і дати можливість її творити іншим після нас. Впевнена, що нам це вдалося. Бо Плюси, як і вся екосистема, переходять у надійні руки.



Тому не вагайтеся і подавайте свій бізнес на участь у програмі та ставайте частиною нової культури подяки.