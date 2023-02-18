Як оформити довідку про інвалідність за кордоном: пояснення
Під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які тимчасово перебувають за кордоном, здійснюються екстериторіально та заочно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
"Якщо ви опинилися за кордоном під час воєнного стану та потребуєте оформлення інвалідності - це можна зробити дистанційно", - заявили в МОЗ.
Для цього у вас мають бути на руках:
- медичні документи;
- обстеження.
Їх ви маєте надіслати сімейному лікарю або лікарю-куратору на території України для оформлення форми 088/о "Направлення на МСЕК". Важливо: надсилайте документи українською мовою.
Після отримання ваших документів, їх розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для проведення експертизи й встановлення інвалідності.
"Якщо у разі звернення для встановлення інвалідності особа не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я", - наголосили в міністерстві.
Експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування.
Для тих осіб, які знаходяться за кордоном і яким необхідно поновити довідку про інвалідність і повторно пройти МСЕК, постановою КМУ від 30.03.2022 № 390 продовжено строк дії інвалідності на весь термін дії воєнного стану на території України та ще на 6 місяців після його припинення чи скасування.
Як замінити дитячу довідку, коли дитина досягла 18 років
Довідку про інвалідність дитини, коли вона досягає 18-річного віку, можна також оновити й отримати вже "дорослу" довідку заочно, перебуваючи за кордоном. Для цього також потрібно звернутись до вашого сімейного лікаря чи лікаря-куратора в Україні.
Для отримання нової довідки дитина має пройти обстеження в тій країні, де вона знаходиться. Після чого перекласти всі результати й медичні довідки українською мовою та направити до обраного вами лікаря в Україні.
Своєю чергою лікар оформить форму 088/о, а ЛКК направить документи на медико-соціальну експертну комісію для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.
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