Як дощ впливає на електронні асистенти в авто: поради водіям

Нинішні автовиробники змагаються один перед одним у кількості систем безпеки і різного роду електронних помічників в автомобілях. Ці пристрої корисні і ефективні, але у складних погодних умовах вони можуть схибити. Коли це може статись і як не постраждати через це?

В наш час автовиробники ще не випускають моделей з повноцінним автопілотом. І відповідно попереджають власників, що навіть за наявності в машині систем, які беруть на себе частину функцій водія, сам водій теж повинен слідкувати за обстановкою і втручатись у ситуацію.

Але ж наявність у специфікації придбаного авто довгого переліку електронних помічників підсвідомо розслаблює і заспокоює водія: мовляв, якщо я схиблю за кермом, "автопілот" підстрахує. Виявляється, бувають ситуації, коли не підстрахує – хоча дійсно мав би.

Коли дощ заважає бачити дорогу

Певно, власники автомобілів з багатим комплектом систем безпеки іноді бачили на інформаційному екрані машини тривожне попередження на кшталт: "Система N не може виконувати свою функцію!" Це буває, наприклад, в умовах снігопаду чи в зливу, коли камера чи радар неспроможні адекватно сканувати простір навколо машини.

На жаль, тести незалежних експертів показали, що таке попередження автомобіль видає не завжди, при тому що системи все одно помиляються. Наприклад, випробовування, які проводилися одним з підрозділів Американської автомобільної асоціації, під час дощу зафіксували помилки в роботі систем утримання у смузі руху і автоматичного екстреного гальмування.

При автоматичному гальмуванні зі швидкості 40 км/год в 17% випадків автомобіль "недогальмував" і врізався в машину, що стояла попереду. При гальмуванні зі швидкості 56 км/год (35 міль/год) відсоток зіткнень зріс до 33%.

Підсумки тестів системи допомоги при русі в смузі під час дощу виявилися ще гіршими: машина "губила" свою смугу руху в 69% ситуацій, створених випробувачами.

Чому помиляються системи безпеки

З технічної точки зору, у таких помилках електроніки немає нічого дивного, адже камерам і радарам, як і оку людини, заважають струмені дощу. Більше того, при екстреному гальмуванні може даватися взнаки гірше зчеплення шин з мокрим асфальтом. А взагалі залежність ефективності електронних помічників водія від характеристик конкретних моделей шин є темою окремої розмови.

Слід очікувати, що в наступних поколіннях допомоги водію конструктори зможуть вирішити цю проблему. А поки що інженери радять автовласникам детальніше знайомитися з тонкощами роботи електронних помічників на конкретній моделі авто та з їхніми обмеженнями. В принципі, максимально досяжна чистота лобового скла і самих датчиків (камер) дозволить підвищити чутливість сенсорів, у тому числі і в складних умовах.

Таким чином виходить, що за деяких умов, зокрема, у дощ, водієві не варто розраховувати, що його авто саме зупиниться перед машиною, яка несподівано загальмувала попереду нього у потоці. Або що автомобіль сам повернеться у свою смугу руху, якщо водій через неуважність допустить перетин розділової розмітки.

Коротко

Сучасна електроніка – так само як і людина, до речі, – не може абсолютно точно врахувати усі деталі дорожньої обстановки. Тому не дивно, що погані погодні умови збільшують ймовірність ДТП навіть коли в ситуацію втручаються комп’ютеризовані системи. Відтак, якщо ви не хочете потрапити в аварію, керувати автомобілем треба так вдумливо і акуратно, неначе ніяких електронних помічників у на борту немає. І це стосується не тільки дощової погоди.