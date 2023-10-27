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Як доходи подружжя впливають на призначення субсидії: роз'яснення ПФУ

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 12:59
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Як доходи подружжя впливають на призначення субсидії: роз'яснення ПФУ Фото: як доходи подружжя впливають на призначення субсидії
Автор: Наталія Гурковська

При призначенні субсидії в Україні доходи подружжя відіграють ні аби яку роль при її призначенні. Але і в цьому аспекті є деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства", - пояснюють в Фонді.

Коли доходи подружжя враховуються?

Доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії і в тому випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, оскільки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік з поважних причин не проживають спільно.

Коли доходи подружжя не враховуються?

Як зазначають в ПФУ, із загального правила є виняток: якщо обом із подружжя більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, - їхні доходи можуть не враховуватися при призначенні субсидії, якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Такий платіж обчислюють індивідуально. Він залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

При цьому внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.

Додамо, що кількість одержувачів субсидій в Україні скоріш за все збільшиться з початком осінньо-зимового сезону, оскільки суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

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