Як дітям повернутися до навчання в Україні після закордону: алгоритм дій

Став відомий алгоритм, як діти можуть повернутися до навчання в Україні після шкіл у Європі.

Багато українців з дітьми вже повернулися з-за кордону після того, як змушені були виїхати до країн Європи через війну. Або планують це зробити.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою ".

Частина дітей, перебуваючи в інших країнах, вчилися у місцевих школах. Цього вимагають системи освіти більшості країн.

Універсального алгоритму зарахування оцінок і навчання, отриманого за кордоном, в Україні поки немає, кажуть РБК-Україна у Міністерстві освіти України. Але там запевняють, що дітям в Україні по поверненню додому мають зарахувати всі оцінки за семестр, які ті отримали під час навчання за кордоном.

"Оцінки зарахують, незалежно від місця навчання: в закладі, де дитина вчилася, чи в будь-якій іншій школі за різними формами навчання. Це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, в тому числі й приватні заклади освіти, в Україні чи за її межами", – кажуть у відомстві.

Після повернення додому. Як продовжити навчання в Україні

Щоб підтвердити результати навчання за кордоном, учням в Україні треба отримати в закордонному закладі освіти інформаційну довідку, пояснюють у Міносвіти.

В довідці треба зазначити назву закладу освіти, період навчання учня в ньому, клас, перелік предметів, які вивчали (із зазначенням навчальних тем), результати оцінювання, систему оцінювання, що використовується в закладі освіти.

Результати оцінювання, вказані в інформаційній довідці, за рішенням педагогічної ради український заклад може зарахувати у підсумковому (семестровому, річному) оцінюванні освіти. Також результати можуть стати підставою для переведення дитини на наступний рік навчання.

"Якщо дитина за кордоном не вивчала предмети, які передбачені українськими освітніми програмами, при переведенні її до наступного класу буде проведено підсумкове (річне) оцінювання із зазначених предметів закладом освіти, розташованим на території України, по поверненню в Україну, або така можливість є в дистанційному форматі", – пояснюють у прес-службі відомства.