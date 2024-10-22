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В Ізраїлі викрили мережу ізраїльських громадян, які шпигували на користь Ірану

Вівторок 22 жовтня 2024 04:00
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В Ізраїлі викрили мережу ізраїльських громадян, які шпигували на користь Ірану Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїльська поліція та служба внутрішньої розвідки Шабак викрили мережу громадян Ізраїлю, які шпигували на користь Ірану. Імовірно вони надавали інформацію про військові бази та вели спостереження за окремими особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Слідчі стверджують, що мережа діяла близько двох років. Згідно з повідомленнями в ізраїльській пресі, підозрюваних звинувачують у фотографуванні та зборі інформації про ізраїльські бази та об'єкти, включаючи штаб-квартиру оборони в Тель-Авіві, а також авіабази Неватім і Рамат-Давід.

Цього року база Неватим зазнала двох ракетних атак з боку Ірану, а Рамат-Давид став ціллю Хезболли, зазначає видання.

"Це одна з найсерйозніших розслідуваних безпекових справ за останні роки", - заявили державні прокурори. Поліція заявила, що група провела 600 місій за два роки.

За даними ЗМІ, заарештовані — єврейські іммігранти з Азербайджану, які мешкають у районі Хайфи, деякі з яких є родичами, двоє з них неповнолітні. Вони були заарештовані трохи більше місяця тому і, як очікується, їм висунуть звинувачення у наданні допомоги ворогові під час війни.

Згідно з опублікованою в понеділок заявою, семеро громадян Ізраїлю було заарештовано за збір конфіденційної інформації про бази та енергетичну інфраструктуру Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними Haaretz, підозрювані, ймовірно, отримали сотні тисяч доларів у вигляді готівкових переказів від російських посередників, а також у криптовалютах.

Нагадаємо, американські військові терміново перекинули до Ізраїлю свою передову систему протиракетної оборони. Тепер система THAAD знаходиться "на місці".

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