ua ru
Нд, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ізраїлі відкривається вже другий онлайн-банк, - Bloomberg

Новость на русском →
Ізраїль, Неділя 25 грудня 2022 23:19
В Ізраїлі відкривається вже другий онлайн-банк, - Bloomberg Фото: в Ізраїлі відкривається другий цифровий банк, який вже одержав ліцензію (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Ізраїлі відкривається другий цифровий банк у країні, до створення якого причетна компанія Palo Alto Networks Inc., що спеціалізується на кібербезпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, наразі Центральний банк Ізраїлю надав початкове регуляторне схвалення Esh Bank Israel. Це дозволяє йому розпочати роботу протягом наступних 1,5 року. Тобто налаштувати і завершити механічну, операційну та регуляторну підготовку, необхідну для початку діяльності банку.

"Згідно з бізнес-пропозицією, наданою ізраїльському регулятору, банк буде повністю цифровим, не матиме фізичних відділень і працюватиме за допомогою внутрішньої фінансової технології", - підкреслює Bloomberg.

Очікується, що банк очолить Шмуель Хаузер, колишній голова Управління цінних паперів Ізраїлю, а от співзасновником його є Нір Зук з уже згаданого фінтех-гіганта кібербезпеки, що може стати запорукою безризикованої роботи банку на будь-якому ринку капіталів.

Видання нагадує, що це другий такий банк в Ізраїлі. У січні торік One Zero Digital Bank отримав остаточне схвалення регуляторних органів для повної банківської ліцензії, ставши першим інноваційним ізраїльським банком за 43 роки. Контролює банк співзасновник ізраїльської компанії з виробництва автономних транспортних засобів Mobileye Inc. Амнон Шашуа.

Днями РБК-Україна повідомляло, що українські банки різко збільшили прибуток.

Крім того, нещодавно ми писали, що найбільший банк Данії Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві проти банків США, зокрема у проведенні багатомільярдної схеми доступу до американської фінансової системи.

У листопаді ми зазначали, що один з найбільших цифрових банків України - Monobank - призупинить роботу у зв'язку із підготовкою до блекауту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки Monobank Банківська система
NEWS
Ворог спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський
Ворог спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація