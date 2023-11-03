Ізраїль відмовляється від перемир'я з ХАМАС без звільнення заручників

Ізраїль може зробити паузу у війні з ХАМАС лише за умови, якщо бойовики погодяться відпустити заручників.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ізраїль відмовляється від тимчасового припинення вогню, яке не включає повернення наших заручників", - підкреслив Нетаньяху.

Він додав, що Армія оборони Ізраїлю діє на повну силу на всіх фронтах.

При цьому, за інформацією CNN, про таку умову для паузи у війні з ХАМАС сьогодні, 3 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив держсекретарю США Ентоні Блінкену.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти ХАМАС. У її рамках минулого тижня було проведено введення військ до Сектору Газа.

Згідно з останніми даними, воїни ЦАХАЛ вже оточили місто Газа. Також вони ведуть бої з терористами у підземних тунелях під Сектором Газа.