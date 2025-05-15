Ізраїль погодився пустити гуманітарну допомогу в Газу після двомісячного блокування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Гуманітарний фонд Гази (GHF) сьогодні оголосив, що почне операції в секторі Газа до кінця місяця. Це сталося після переговорів з ізраїльськими офіційними особами щодо дозволу потоку перехідної допомоги до Гази в рамках наявних механізмів, доки не буде завершено будівництво безпечних розподільчих пунктів (SDS) GHF", - ідеться в заяві фонду.

Виконавчий директор GHF, Джейк Вуд, зазначив, що немає часу чекати ідеальних умов і необхідно діяти. За його словами, "сьогодні ми на один крок ближче до того, щоб зробити саме це".

Як пише Axios, відновлення поставок гуманітарної допомоги було ключовою умовою GHF, створеного за підтримки США та Ізраїлю для запуску нового механізму доставки допомоги в Газу. За словами ізраїльської сторони, він дасть змогу доставляти допомогу без контролю з боку ХАМАС.

Фонд заявив, що перебуває на завершальній стадії закупівлі великих обсягів продовольчої допомоги на додачу до наявних зобов'язань гуманітарних організацій, що працюють у секторі Газа. У сукупності загальні зобов'язання на початковий 90-денний період перевищать 300 мільйонів порцій.

У листі, надісланому 14 травня GHF уряду Ізраїлю та отриманому Axios, фонд просив Ізраїль сприяти доставці достатньої кількості гуманітарної допомоги до Гази, використовуючи наявні механізми, доти, доки розподільна інфраструктура GHF не запрацює на повну силу.

Також Axios пише, що фонд звернувся з проханням, і Ізраїль погодився розширити кількість безпечних центрів доставки допомоги в усій Газі, щоб обслуговувати все населення і знайти рішення для розподілу допомоги цивільним особам, які не можуть дістатися до пункту розподілу.

У своєму листі GHF попросив Ізраїль протягом 30 днів визначити місця розміщення центрів розподілу гуманітарної допомоги на півночі анклаву.

Водночас Axios уточнює, що заява фонду прозвучала в той момент, коли Ізраїль готується до масштабної операції зі знищення та окупації всього анклаву, якщо цього тижня не буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Військові плани Ізраїлю, реалізація яких розпочнеться вже в п'ятницю, передбачають масове переселення 2 млн палестинців у "гуманітарну зону" на півдні Гази.

Фонд наголосив у листі, що якщо переміщення палестинських цивільних осіб "вважається необхідним через неминучі або активні військові операції, воно має бути тимчасовим, добровільним і винятково для захисту цивільного населення".

Також журналісти нагадали, що ООН і всі інші гуманітарні організації, які діють у Газі, засудили Ізраїль за оголошення про створення нового механізму, яким управлятиме GHF, "у рамках військової стратегії". Вони вимагають відновити і продовжити надання допомоги за наявними каналами.