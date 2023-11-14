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Ізраїль контролює північну частину Сектору Газа, - міністр оборони

Вівторок 14 листопада 2023 22:39
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Ізраїль контролює північну частину Сектору Газа, - міністр оборони Фото: Йоав Галлант, міністр оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові взяли під контроль північну частину Сектору Газа, включаючи місто Газа. Наземна операція продовжиться.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ви бачили наших військових, які сиділи в парламенті Гази. Це дуже важливо. Я можу сказати, що на півночі Сектору Газа ХАМАС втратив контроль над ситуацією. Фактично ми контролюємо всю територію над і під землею в північній частині Сектору Газа, і особливо в місті Газа", - зазначив міністр.

За його словами, зараз відбувається другий етап війни з бойовиками ХАМАС. На першому Ізраїль завдав потужного удару по терористам, а на другому - вже два тижні діє у Секторі Газа, ЦАХАЛ прорвав оборонні лінії та барикади з півночі та півдня.

"Ізраїльська армія продовжуватиме наступати як сьогодні, так і в наступні дні, щоб виконати завдання відповідно до вказівок військового кабінету", - додав Галлант.

Ситуація у Секторі Газа

Нагадаємо, Ізраїль вже з початку жовтня продовжує свою операцію проти бойовиків ХАМАС, які вторглися на територію країни, викрадали та вбивали мирних жителів.

У рамках операції Армії оборони Ізраїлю вдалося досягти успіхів. Учора, 13 листопада, Галлант прозвітував про те, що ХАМАС вже перестав контролювати Газу - найбільше місто в Секторі Газа.

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