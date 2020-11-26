В Израиле возобновляют работу ТРЦ, кто откроется определит лотерея

Фото: ТРЦ (freepik)

С ближайшей пятницы в Израиле начнут работать 15 торговых центров по всей стране. Часть из них принадлежат крупным компаниям и они откроются точно, а остальные принадлежат более мелким компаниям, и их будут определять посредством лотереи с равным распределением по регионам.

Об этом сообщает газета Calcalist.

В рамках эксперимента откроются торговые центры группы "Кеньоней Офер" в Беэр-Шеве, Петах-Тикве и "А-Крайон", и торговый центр группы "Азриэли" в иерусалимском районе Малха.

Остальные торговые центры, которые смогут уже на этой неделе принять покупателей, будут определены посредством лотереи, которая будет проведена при участии министерств финансов, экономики и здравоохранения в четверг, 26 ноября.

Этот этап будет длиться до 6 декабря. Представители Минздрава изучат, насколько в работающих ТРЦ соблюдаются эпидемиологические нормы и какие "подводные камни" возникают в ходе их работы.

После этого правительство будет решать, в каком формате будут возобновлять работу всех крытых торговых центров в стране.

Напомним, Израиль начал ослаблять карантин и возобновлять работу школ. Также правительство запустило пилотный проект по работе торговых центров и рынков.

Кроме того, в Израиле планируют повысить штрафы за нарушение карантина. В частности, штрафовать будут за проведение мероприятий, конференций, выставок, фестивалей и развлекательных шоу. Сумму штрафа планируют увеличить с 5 тысяч до 20 тысяч шекелей (более 167 тысяч гривен).