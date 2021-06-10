ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль первым в мире ввел запрет на торговлю натуральным мехом

Новина українською →
Тель-Авив, Четверг 10 июня 2021 17:35
Израиль первым в мире ввел запрет на торговлю натуральным мехом Фото: министр охраны окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль (twitter com GilaGamliel)
Автор: РБК-Украина

Израиль стал первой в мире страной, которая запретила торговлю натуральным мехом. Запрет вступит в силу через шесть месяцев.

Об этом заявила министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль, передает The Jerusalem Post.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемую жестокость и страдания. Использование кожи и меха дикой природы в модной индустрии аморально и, конечно же, излишне. Шубы из меха животных не могут оправдать индустрию жестоких убийств", - отметила она.

Сообщается, что соответствующий закон вступит в силу через полгода. Неправительственная организация по защите прав животных Animals Now уже поприветствовала решение Израиля.

Напомним, ранее в 2019 году стало известно, что британская королева Елизавета II отказалась от одежды из натурального меха на фоне критики зоозащитников.

До этого известный итальянский модный дом Armani прекратил использовать в своих коллекциях натуральный мех. Таким образом, коллекции с сезона 2016-2017 годов выпускались уже из альтернативных материалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Израиль животные
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина