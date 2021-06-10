Израиль первым в мире ввел запрет на торговлю натуральным мехом

Израиль стал первой в мире страной, которая запретила торговлю натуральным мехом. Запрет вступит в силу через шесть месяцев.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемую жестокость и страдания. Использование кожи и меха дикой природы в модной индустрии аморально и, конечно же, излишне. Шубы из меха животных не могут оправдать индустрию жестоких убийств", - отметила она.

Сообщается, что соответствующий закон вступит в силу через полгода. Неправительственная организация по защите прав животных Animals Now уже поприветствовала решение Израиля.