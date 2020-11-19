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Израиль открыл огонь по Дамаску, погибли 10 военных

Дамаск, Четверг 19 ноября 2020 06:15
Израиль открыл огонь по Дамаску, погибли 10 военных
Фото: Сирия (webscreenshot youtube/SMO Syria)
Автор: Инна Собора

Израиль нанес новые удары по сирийским военным объектам в Дамаске. Погибли как минимум 10 сирийских военных.

Об этом пишет Синьхуа.

Выстрелы были нацелены на позиции противовоздушной обороны сирийской армии, а также склады проиранским боевиков ливанской группы "Хизболла" на юге и юго-западе Дамаска.

Среди погибших было трое сирийских военных и пятеро иранских бойцов. Двое других жертв были, вероятно, из Ирака и Ливана.

В течение всего сирийского кризиса Израиль осуществил сотни авиаударов против иранских объектов в Сирии, а также конвои, перевозившие оружие "Хезболлы", ливанского ополчения, которое, как утверждается, поддерживалось Ираном.

Ранее израильская армия нанесла удар по армии Сирии и сил специального назначения "Аль-кудс".

Напомним, ранее сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило об отражении ракетной атаки Военно-воздушных сил Израиля в районе города Хомс.

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