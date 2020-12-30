Израиль ослабил правила въезда в страну: вместо обсервации ввели самоизоляцию

Правительство Израиля ослабило правила въезда в страну. Теперь граждане при въезде из других стран смогут отправиться на домашнюю самоизоляцию вместо обсервации в отеле.
Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
При этом прибывшим необходимо выполнить ряд условий:
Помогать в отслеживании выполнения самоизоляции будет Министерство обороны Израиля. Также специальные органы будут осуществлять контроль и надзор за соблюдением карантина, в том числе будут посещать места самоизоляции граждан.
Данное решение вступит в силу после утверждение парламентом Израиля.
Напомним, с 27 декабря в Израиле начался третий с начала пандемии локдаун. Он продлится минимум две недели.
Также РБК-Украина писало, что в Израиле на прошлой неделе началась массовая вакцинация населения. За первые дни вакцину получили более 200 тысяч человек. При этом Израиль хочет проводить по 150 тысяч вакцинаций в день.