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Израиль ослабил правила въезда в страну: вместо обсервации ввели самоизоляцию

Израиль, Среда 30 декабря 2020 15:54
Израиль ослабил правила въезда в страну: вместо обсервации ввели самоизоляцию
Фото: медик в Израиле (enlacejudio.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Израиля ослабило правила въезда в страну. Теперь граждане при въезде из других стран смогут отправиться на домашнюю самоизоляцию вместо обсервации в отеле.

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

При этом прибывшим необходимо выполнить ряд условий:

  • пройти тест на коронавирус по прибытию в аэропорт им. Бен-Гуриона;
  • дать письменное обязательство перед выездом на самоизоляцию о дополнительном анализе на коронавирус на девятый день карантина;
  • дать письменную информацию о точном месте прохождения самоизоляции и обязательство прибыть на место прохождения карантина, а также для второго анализа на коронавирус на девятый день без использования общественного транспорта.

Помогать в отслеживании выполнения самоизоляции будет Министерство обороны Израиля. Также специальные органы будут осуществлять контроль и надзор за соблюдением карантина, в том числе будут посещать места самоизоляции граждан.

Данное решение вступит в силу после утверждение парламентом Израиля.

Напомним, с 27 декабря в Израиле начался третий с начала пандемии локдаун. Он продлится минимум две недели.

Также РБК-Украина писало, что в Израиле на прошлой неделе началась массовая вакцинация населения. За первые дни вакцину получили более 200 тысяч человек. При этом Израиль хочет проводить по 150 тысяч вакцинаций в день.

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