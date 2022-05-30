Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе

Израиль начнет процесс запуска четвертой разведки природного газа в своих территориальных водах. Решение было принято в связи с растущей потребностью в газе в Европе, которая пытается ограничить свою зависимость от российского природного газа.

Об этом заявила министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

"Израиль вносит свою лепту и помогает Европе диверсифицировать источники энергии. Глобальный энергетический кризис дает возможность Государству Израиль экспортировать природный газ, наряду с честной и реальной озабоченностью тем, что происходит в Европе", - заявила она.

Напомним, Катар надеется начать поставки сжиженного природного газа в Германию.

Кроме того, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).

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