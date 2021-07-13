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Израиль будет вводить карантин по методике "золотой середины": что это значит

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Израиль, Вторник 13 июля 2021 16:35
Израиль будет вводить карантин по методике "золотой середины": что это значит Фото: Израиль разрабатывает собственную методику введения карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" возвращает некоторые карантинные ограничения, которые были отменены в начале лета. Однако правительство страны решило пересмотреть свой подход к борьбе с коронавируса и разработать свою методику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Times of Israel.

Сейчас израильское правительство работает над стратегией "мягкого подавления" коронавируса. Эта стратегия заключается в том, что израильтянам нужно научиться жить с COVID-19, соблюдая минимальные карантинные ограничения, чтобы избежать четвертого локдауна, который сильно навредит экономике.

Как пояснил член экспертно-консультативного комитета по COVID-19 при правительстве Израиля Надав Давидович, такая стратегия является "золотой серединой" между действиями правительства Великобритании, которое решило отменить основные ограничения, и подходом Австралии, которая наоборот ужесточает карантин.

Стратегия израильского правительства будет включать масочный режим в помещениях и усиленный контроль за прибывшими в страну - самоизоляция до отрицательного результата COVID-теста.

Также в рамках новой стратегии будет предусматриваться вакцинация третьей дозой пожилых людей и людей с низким иммунитетом. В Израиле также обдумывают и возвращение "зеленых пропусков" - разрешений на посещение заведений.

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Израиль ограничение Карантин Коронавирус
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