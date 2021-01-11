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Изменение правил оформления льгот и субсидий: разъяснение Минсоцполитики

Киев, Понедельник 11 января 2021 17:03
Изменение правил оформления льгот и субсидий: разъяснение Минсоцполитики
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 января 2021 года все обращения о назначении разных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через "фронт-офисы" территориальной громады, которые передают их в райгосадминистрации. Исключение составляют лишь документы, которые направляются по почте или подаются в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, для выполнения этой функции в структуре исполнительного органа территориальной громады должно быть создано структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или определены соответствующие уполномоченные должностные лица.

Для обеспечения единого подхода Минсоцполитики утвердило соответствующие Методические рекомендации о выполнении полномочий по вопросам социальной защиты населения и защиты прав детей территориальными громадами.

Изменение правил оформления льгот и субсидий: разъяснение Минсоцполитики

Напомним, с 1 января 2021 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выдавать по новым правилам, поскольку управление соцзащиты прекратят личный прием.

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

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