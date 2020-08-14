Избиратели видят в Пальчевском альтернативу старым политикам, - эксперт

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Также эксперт прокомментировал рейтинг кандидатов в мэры

Бизнесмен Андрей Пальчевский может являться альтернативой старым политикам на выборах в Киеве, а также тем, кто разочаровался в партии "Слуги Народа".

Об этом заявил политолог Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

"Ситуация складывается таким образом, что разочаровавшиеся избиратели "Слуги народа", или же те, кто попросту не желают поддерживать Ирину Верещук, и к ним добавляются сторонники других "старых" партий, попросту видят в Пальчевском альтернативу, представителя анти-истеблишмента, как год назад увидели в действующем президенте. Такой запрос был тогда, он остаётся и сейчас", - считает политолог.

Также эксперт прокомментировал рейтинг кандидатов в мэры.

"Что касается личных рейтингов, то действующий мэр Кличко по-прежнему лидирует, однако второе место продолжает уверенно удерживать Андрей Пальчевский, и только за ним идут Ирина Верещук и Александр Попов. Возможно, это связано с определенными изменениями как минимум на уровне риторики ура-патриотического лагеря. Видимо, партия бывшего президента поняла, что у них нет кандидата, которого они могли бы реально выставить против Кличко в Киеве", - резюмировал Андрей Бузаров.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова в городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Перемога Пальчевского", "Сила и Честь", ВО "Батькивщина".