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Избежать российского сценария. Компания Jeep из-за опасения санкций закроет завод в Китае

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Пекин, Пятница 29 июля 2022 07:18
Избежать российского сценария. Компания Jeep из-за опасения санкций закроет завод в Китае Фото: Jeep из-за опасения санкций закроет завод в Китае (stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Концерн Stellantis закроет совместное предприятие и прекратит выпуск автомобилей Jeep в Китае из-за опасения возможных санкций в будущем.

Об этом заявил исполнительный директор концерна Stellantis Карлос Таварес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Глава концерна также подчеркнул, что в последние годы компания сталкивалась с большим количеством случаев политического вмешательства в работу бизнеса на китайском рынке.

"Мы не хотим оказаться жертвой взаимных санкций, как это недавно произошло с другими компаниями в других частях мира",— отметил Таварес.

Формальным поводом для прекращения сотрудничества Stellantis с китайской Guangzhou Automobile Group стало отсутствие прогресса за последние годы.

Ранее в США предложили ввести санкции за покупку Китаем российской нефти. Законопроект подразумевает введение санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые осуществляют перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай.

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