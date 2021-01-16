В Ивано-Франковской области горел химзавод: пожар тушили полсотни спасателей

Фото: пожар на "Карпатнефтехиме" (Виталий Носач, РБК-Украина)

На территории ООО "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области в пятницу, 15 января, возник пожар. К тушению были привлечены более 50 человек и 16 единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, 15 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре. К месту сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 53 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как выяснилось, прозошло факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан), на площади ориентировочно 45 м кв.

Благодаря действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 - ликвидирован.

"Химической лабораторией ООО "Карпатнефтехим" проведены замеры воздуха, превышений предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами предприятия не выявлено", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января в селе Поляница Ивано-Франковской области горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа "Салют Буковель". Спасатели эвакуировали 25 туристов.

Как сообщало РБК-Украина. 3 января в селе Черниивка Хмельницкой области произошел пожар на территории женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского. Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м.