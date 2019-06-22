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В Ивано-Франковской обл. молния попала в автобусную остановку, есть жертвы

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 10:50
В Ивано-Франковской обл. молния попала в автобусную остановку, есть жертвы
Фото: место удара молнии if.npu.gov.ua)

В результате попадания молнии погибли 3 человека, еще 1 человек был ранен

В Ивано-Франковской области, молния попала в автобусную остановку, что привело к гибели 3 человек, еще 1 человек был травмирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что происшествие случилось в пятницу, 21 июня, в 20:12 в селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области.

В то же время правоохранители сообщили, что жертвами стали трое мужчин, которые приехали к родственникам из Львовской области.

"Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали", - рассказали в полиции.

Также полицейские сообщили, что по факту смерти было открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонской области молния убила девушку. Группа работников из Николаева утром приехала собирать клубнику на плантацию возле села Раденское Алешковского района Херсонской области, однако сразу же ухудшилась погода, в частности раздался гром, и сразу же ударила молния, которая ударила 17-летнюю девушку, что не успела никуда спрятаться.

В Ивано-Франковской области затопило сотни домов Во Львовской области молния убила мужчину
Новости Украины молнияИвано-Франковская область
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