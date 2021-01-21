"Ивано-Франковскгаз": тарифные убытки компании за 2020 год составили 88,8 млн гривен

Газовый вентиль (104.ua)

Резкий рост цен на газ, который "Ивано-Франковскгаз" покупает для технологических нужд за тарифные средства, привел к получению убытков по итогам 2020 года. С начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы тоже не покрывают всех обоснованных расходов газораспределительной компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания почти 40% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 41%. Через тарифную выручку Общество компенсировало только 50% стоимости необходимых объемов технологического газа. За счет существенной разницы между фактической стоимостью и стоимостью технологического газа, заложенной в тарифе для АО "Ивано-Франковскгаз" компания по итогам 2020 года получила убыток в сумме 88,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение установленными на 2021 год. В связи с резким подорожанием природного газа на рынке в начале года действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных затрат на приобретение технологического газа для газораспределительной компании.

Также в компании отметили, что в тарифе на распределение на 2021 год цена технологического газа установлена на уровне 7020 гривен с НДС. По результатам торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9 650 гривен за тысячу куб. м. АО "Ивано-Франковскгаз" не смогло приобрести газ на Украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла купить ресурс за предусмотренные в тарифе средства.

"В тексте Меморандума с МВФ, подписанный президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все затраты Операторов ГРС", - говорится в сообщении.