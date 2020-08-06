"Ивано-Франковскгаз" подает в суд на потребителей-должников

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Досудебные сообщения о задолженности получили уже более 17 тысяч клиентов компании

Более 17 тысяч клиентов компании "Ивано-Франковскгаза" уже получили досудебные сообщения о задолженности за доставку газа, а еще 4 тысячи потребителей получат такие уведомления в ближайшее время. Моратория на взыскание долга в судебном порядке во время карантина - нет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подчеркивается, что по состоянию на 6 августа клиенты АО "Ивано-Франковскгаз" задолжали 77 млн ​​грн. Компания направила сообщения о задолженности крупнейшим должникам. Уже подготовлено около 1000 дел на потребителей для передачи их в суд.

Взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым затратам. Кроме долга, потребителю придется оплатить судебный сбор. В большинстве случаев сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить за услугу по распределению газа.

"На время карантина был введен мораторий на начисление пени, штрафов и отключения газа за долги. Многие потребители такое решение восприняли как возможность не платить за доставку газа. Однако, потребители должны знать, что запрета на взыскание долгов в суде - нет", - объяснил коммерческий директор "Ивано-Франковскгаза" Виктор Кедык.

Газовики говорят, что вынуждены прибегать к таким непопулярным методам, поскольку средства, поступающие от платы за доставку газа - единственный источник финансирования деятельности компании, в том числе и работы по подготовке к отопительному сезону.

При этом потребители, не имеющие средств на погашение задолженности в полном объеме, могут написать заявление на реструктуризацию долга.