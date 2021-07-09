"Ивано-Франковскгаз": без обслуживания внутренних сетей растет количество утечек газа

Утечки газа на внутренних сетях являются причиной половины вызовов экстренной службы "104". Только в этом году аварийно-диспетчерская служба АО "Ивано-Франковскгаз" локализовала 11 тысяч утечек газа. Основное количество случаев обусловлено отсутствием своевременного технического обслуживания внутренних газовых сетей.

"Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети газоснабжения и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их собственники и балансодержатели", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 9 июля 2021 года специалисты "Ивано-Франковскгаза" совместно с председателями ОСМД города обсудили изменения в Закон Украины "О жилищно-коммунальные услуги" и необходимость техобслуживания газопроводов. Встреча состоялась в формате круглого стола, для открытого диалога участников.

"В течение последних нескольких лет тысячи километров внутренних сетей находятся в неконтролируемом состоянии, что может привести к аварийности, - отмечает директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" - Техническое обслуживание внутренних сетей, профильное министерство сделало рыночной услугой. Соответственно, Госрегулятор в тарифе на доставку газа не предусмотрел расходы на такие работы".

По словам пресс-службы, для обеспечения бесперебойного газоснабжения и избежания несчастных случаев, ОСМД, балансодержатель или собственник должен заключить договор на ТО внутренних систем газоснабжения многоквартирного дома с газораспределительной компанией или другой организацией, которая имеет право на выполнение таких работ.

"Однако, как свидетельствует статистика, балансодержатели/ОСМД или их владельцы не спешат заключать договоры на техническое обслуживание внутренних газовых сетей. Что приводит к аварийности, а в некоторых городах Украины – взрывам", - говорится в сообщении.

Вопрос ответственности за безопасное газопотребление законодательно оговорила Верховная Рада Украины, проголосовав за изменения в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", которые вступили в силу 1 мая 2021 года. Отныне, если балансодержатели, ОСМД или их владельцы не заключат соответствующие договоры, то они автоматически присоединятся к типовому договору на техническое обслуживание сетей дома с газораспределительной компанией – "Ивано-Франковскгаз".