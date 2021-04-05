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"Ивано-Франковскгаз": в 1244 домах до сих пор не проверены дымовентканалы

Новина українською → Ивано-Франковск, Понедельник 05 апреля 2021 14:24
"Ивано-Франковскгаз": в 1244 домах до сих пор не проверены дымовентканалы Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

В Ивано-Франковске 1244 балансодержателя или собственника жилых домов до сих пор не предоставили акты исправности и прочистки дымовых и вентиляционных каналов. АО "Ивано-Франковскгаз" неоднократно обращалось к коммунальщикам, владельцам домов и городской власти с требованием провести проверки ДВК, и каждый раз разъясняла, какую угрозу для жителей несут неисправные дымовые и вентиляционные каналы.

Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

В компании напомнили, что при неисправных ДВК, при наличии приборов принудительной вентиляции, вредные продукты горения скапливаются в помещении. И как следствие – отравление угарным газом. В Ивано-Франковской области уже были случаи, когда из-за неисправных ДВК, случались несчастные случаи со смертельным исходом.

"В случае отсутствия тяги или наличия обратной тяги, наша компания, согласно Правилам безопасности системы газоснабжения, вынуждена будет прекратить подачу голубого топлива. Восстановление газоснабжения состоится только после проведения ремонтных работ специализированной организацией и предоставления нам актов исправности ДВК", - объясняет руководитель Ивано-Франковского отделения АО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Струк.

Также в газовой компании напоминают, что согласно Правилам безопасности систем газоснабжения п. 6, ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах возлагается на балансодержателей или председателя ОСМД, в частных домах - на владельцев (арендаторов).

"Именно балансодержатель проверяет исправность дымоходов и вентиляционных каналов или привлекает специалистов сторонних организаций (имеющих разрешение Гоструда на выполнение соответствующих работ). Владельцы частных домов также могут самостоятельно проверять и прочищать УИК, но только после получения инструктажа и памятки. Список жилых домов, на которые отсутствуют акты исправности и прочистка ДВК, можно посмотреть на сайте АО "Ивано-Франковскгаз", - говорится в сообщении.

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