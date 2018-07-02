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Ивана Купала 2018: когда праздник в Украине

STYLERLIFE        02.07.2018 - 14:49
Фото: Ивана Купала (pixabay.com/Pexels)
Фото: Ивана Купала (pixabay.com/Pexels)

Дата Ивана Купала издавна была приурочена к дню летнего солнцестояния, но в наше время этот мистический праздник отмечают в июле

Когда нужно отправляться в лес за папоротником, гадать и плести венки на Ивана Купала, дата яркого летнего праздника в 2018 году и его главные традиции - в материале Styler.

Когда Ивана Купала в 2018 году

После перехода на летоисчисление по григорианскому календарю Ивана Купала  в Украине отмечается 7 июля. Его дата является постоянной. Так и в 2018 году народный праздник приходится в ночь с пятницы 6 июля на субботу 7 июля.

Ивана Купала - 7 июля 2018Фото: Ивана Купала - 7 июля 2018 (pixabay.com/zaravd)

Однако с древних времен Купала, Иванов день или Солнцеворот наши предки праздновали в день летнего солнцестояния 21 июня. С приходом христианства на славянские земли, языческое торжество приурочили к церковному дню памяти Иоанна Крестителя (24 июня).

Спустя некоторое время дата Ивана Купала вновь изменилась. После перехода на григорианский календарь праздник стали отмечать 7 июля. Хотя до сих пор многие народы Европы продолжают праздновать Купала в день солнцестояния в июне.

Как отмечают Ивана Купала

Самобытные обычаи и ритуалы народного праздника остались популярными и в наше время. Прогулки по ночному лесу, гадания и пускание венков по воде -  очень романтичные традиции. А развлечения у костра и ночные купания в летний день - отличный способ провести время с друзьями на природе.

На Ивана Купала плетут венкиФото: На Ивана Купала плетут венки (pixabay.com/AdinaVoicu)

Согласно примете на Ивана Купала, прыжки через костер в праздничную ночь и купание после заката принесут здоровье на весь год. Если умыться утренней росой 7 июля, можно продлить молодость и сохранить красоту на долгие годы. Собранные травы в купальскую ночь имеют особую лечебную силу.

Гадания на Ивана Купала с венком помогут узнать о своем возлюбленном. И главное поверье праздника - о цветущем папоротнике. Если в ночь на 7 июля найти цветок этого растения - к богатству и удаче на всю жизнь.

Ивана Купала отмечали в день летнего солнцестояния (video.rbc.ua)

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Теги: традиции, дата, Ивана Купала
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