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В Італії спустили на воду два експедиційні кораблі зі сталі українського "Метінвесту"

Вівторок 01 квітня 2025 13:44
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В Італії спустили на воду два експедиційні кораблі зі сталі українського "Метінвесту" Фото: в Італії спустили на воду два експедиційні кораблі зі сталі українського "Метінвесту" (metinvest.media)
Автор: Сергій Новіков

В Італії спустили на воду два судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit. Вони були побудовані італійським суднобудівельником T. Mariotti, зі сталі, виробленої компанією "Метінвест" Ріната Ахметова. Всього знадобилося 10 тисяч тонн гарячекатаного листа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Ці круїзні кораблі оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон. На кожному судні – 10 палуб, 8 з яких – з доступом для пасажирів.

В Італії спустили на воду два експедиційні кораблі зі сталі українського &quot;Метінвесту&quot;

Вони обладнані для максимального комфорту пасажирів: ресторани й бари, оздоровчий комплекс із тренажерною залою, залою для аеробіки, салоном краси, сауною, спа-басейном, процедурними кабінетами для масажу, є відкритий басейн на кормі та відкриті джакузі, декілька магазинів та бутиків.

Сьогодні Seabourn Venture і Seabourn Pursuit активно курсують північними морями, пропонуючи своїм гостям подорожі в різні куточки дикої природи.

В Італії спустили на воду два експедиційні кораблі зі сталі українського &quot;Метінвесту&quot;

Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі "Метінвесту". Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих - хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь Метінвесту використовувалась при будівництві НСК Олімпійський та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.

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Метінвест
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