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Італія відкинула тиск у питаннях постачання Україні зброї

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Рим, Субота 14 січня 2023 04:15
Італія відкинула тиск у питаннях постачання Україні зброї Фото: Італія відкинула тиск у питаннях постачання Україні зброї (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вміст пакета військової допомоги Україні визначається Міністерством оборони Італії у "відповідності до запитів Києва", при цьому Рим не зазнає тиску з боку будь-яких країн.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Adncronos, про це заявив глава Міноборони республіки Гуїдо Крозетто.

Уряд у плані допомоги Україні не зазнавав тиску з боку будь-кого, зокрема США, зазначив він.

"Я бачив у ЗМІ інформацію на тему ЗРК SAMP-T, яка повністю вигадана", - заявив він.

За словами міністра, у п'ятницю він провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

"Ми говорили про систему, яку Італія надасть для заміни американської батареї у Словаччині. Вміст пакета допомоги Україні визначається у Міністерстві оборони Італії у зв'язку із запитами, отриманими в останні місяці, та конкретними можливостями постачання ефективних коштів у короткі терміни. Все відбувається без будь-якого тиску", - сказав глава Міноборони.

Раніше італійські ЗМІ писали, що уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати, зокрема, балістичні ракети.

При цьому стверджувалося, що прискорити рішення про передачу Україні батареї нібито допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".

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