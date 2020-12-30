Италия не будет делать вакцинацию от коронавируса обязательной

Фото: введение вакцины (Getty Images)

Правительство Италии не будет делать вакцинацию от коронавируса обязательной для граждан. Власти ожидают, что спрос на прививку будет высокий.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Джузеппе Конте исключил возможность обязательства по вакцинации для населения. Он уверен, что и без этого, очень многие люди будут готовы получить прививку добровольно.

"Мы даже не рассматриваем такой вариант (делать вакцинацию обязательной - прим.) Это исключено", - сказал Конте.

Напомним, 27 декабря в Евросоюзе началась вакцинация от коронавируса препаратом разработки Pfizer. На день раньше начали делать прививки в Венгрии, Германии и Словакии.

В Еврокомиссии заявили, что по уже согласованным контрактам на поставку, вакцины должно хватить для всего населения Евросоюза.

Отметим, сегодня, 30 декабря, Украина заключила первый контракт на поставку вакцины. Правительство договорилось с китайским разработчиком Sinovac о поставках более 1,9 миллиона доз как только она получит одобрение в Китае или в ряде других стран, среди которых США, Канада и Великобритания.