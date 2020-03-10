В Италии осуждены более 150 украинских моряков, задержанных за перевозку мигрантов

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Вопросы защиты прав украинских моряков, задержанных за перевозку нелегальных мигрантов, находятся на постоянном контроле МИД

На начало марта 2020 года в пенитенциарных центрах юга Италии как осужденные или задержанные находятся 158 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, со 158 украинцев - 131 человек осужден и отбывает наказание, а 27 - содержатся под стражей.

Согласно сообщению, с 2015-2018 годы на юге Италии был арестован 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году там задержали 32 украинца, а 18 - освободили. С начала этого года в Италии задержали одного украинского моряка.

"Тенденцию к уменьшению задержанных в Италии в течение прошлого года в департаменте консульской службе МИД Украины объясняют "эффективностью информационной составляющей противодействия, работой МИД и правоохранительных органов Украины, неправительственных организаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что существует потребность в продолжении осуществления предупредительных мер, в частности через СМИ и общественные организации.

Кроме того, вопросы защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находятся на особом и постоянном контроле МИД Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года береговая охрана Италии в бухте Роччелла-Ионика задержала яхту с украинцами, которые переправляли 74 нелегальных мигрантов из Ирака. Европол подтвердил информацию о том, что судно могло использоваться для незаконных переправ.